كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - الصبيّة العملية عادةً ما تتمتع بإحساس رائع بالحيوية، ويناسبها العطور التي تعتمد على الروائح المنعشة المختلفة، التي تلائم شخصيتها وحركتها الكثيرة، فأفضل إحساس يمكن أن يضيفه لنا العطر، عندما يتناسب مع شخصيتنا.

ولهذا إليكِ مجموعة عطور منعشة للصبيّة العملية.

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شانيل Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum

شانيل Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum



في الصباح وبيومكِ المشغول بالكثير من المهام، يمكنكِ اعتماد عطر شانيل عام 1957 من مجموعة ليه إكسكلوسيف، وهو عطر رائع بالمسك مع لمسات البرغموت وزهر البرتقال والعسل، سيكون مميزًا لأن تسيري به في الصباح، ويمدّكِ بالطاقة والحيوية.



غوتشي Gucci Guilty Eau De Parfum For Her

غوتشي Gucci Guilty Eau De Parfum For Her



أما هذا العطر فسوف يضيف لكِ إحساسًا مختلفًا من الشعور بالأنوثة بخاصة وإن كنتِ تعشقين الحمضيات، مع لمسة من العنبر والباتشولي، وربما لن يكون هو خياركِ الأولي، لكنكِ ستقعين بغرامه بعد أول تجربة، لأنكِ ستشعرين معه بالاختلاف والتجدد.

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Marc Jacobs Daisy Love

Marc Jacobs Daisy Love



مستوحى أعشاب مارك ديجاي الشهيرة من مارك جاكوبس، يجلب لمسة صيفية مع التوت الحلو ، وبتلات الشجرة ، ومسك الكشمير، سيكون هو الرفيق المساند بيومكِ المزدحم.



Bvlgari Omnia Pink Sapphir

Bvlgari Omnia Pink Sapphir



أما هذا العطر فهو مميز أكثر لسهراتكِ الخفيفة والأجواء الحافلة، بلمسة القرنفل الوردي ، ومسك الفانيليا، للصبيّة العملية التي لا تحتاج للكثير من الترتيب قبل مناسباتها.



Ralph Lauren Romance Rosé

Ralph Lauren Romance Rosé



إذا كنتِ تتمتعين بروح عملية، وبالوقت نفسه أنتِ من محبي الزهور وأجواء الطبيعة الساحرة، ستقعين بغرام هذا العطر، المستوحى من الياسمين والتفاح الأحمر.

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