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عطور منعشة للصبيّة العملية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - الصبيّة العملية عادةً ما تتمتع بإحساس رائع بالحيوية، ويناسبها العطور التي تعتمد على الروائح المنعشة المختلفة، التي تلائم شخصيتها وحركتها الكثيرة، فأفضل إحساس يمكن أن يضيفه لنا العطر، عندما يتناسب مع شخصيتنا.
ولهذا إليكِ مجموعة عطور منعشة للصبيّة العملية.

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شانيل Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum

شانيل Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum
شانيل Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum


في الصباح وبيومكِ المشغول بالكثير من المهام، يمكنكِ اعتماد عطر شانيل عام 1957 من مجموعة ليه إكسكلوسيف، وهو عطر رائع بالمسك مع لمسات البرغموت وزهر البرتقال والعسل، سيكون مميزًا لأن تسيري به في الصباح، ويمدّكِ بالطاقة والحيوية.


غوتشي Gucci Guilty Eau De Parfum For Her

غوتشي Gucci Guilty Eau De Parfum For Her
غوتشي Gucci Guilty Eau De Parfum For Her


أما هذا العطر فسوف يضيف لكِ إحساسًا مختلفًا من الشعور بالأنوثة بخاصة وإن كنتِ تعشقين الحمضيات، مع لمسة من العنبر والباتشولي، وربما لن يكون هو خياركِ الأولي، لكنكِ ستقعين بغرامه بعد أول تجربة، لأنكِ ستشعرين معه بالاختلاف والتجدد.

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Marc Jacobs Daisy Love

Marc Jacobs Daisy Love
Marc Jacobs Daisy Love


مستوحى أعشاب مارك ديجاي الشهيرة من مارك جاكوبس، يجلب لمسة صيفية مع التوت الحلو ، وبتلات الشجرة ، ومسك الكشمير، سيكون هو الرفيق المساند بيومكِ المزدحم.


Bvlgari Omnia Pink Sapphir

​​​​​​Bvlgari Omnia Pink Sapphir
Bvlgari Omnia Pink Sapphir


أما هذا العطر فهو مميز أكثر لسهراتكِ الخفيفة والأجواء الحافلة، بلمسة القرنفل الوردي ، ومسك الفانيليا، للصبيّة العملية التي لا تحتاج للكثير من الترتيب قبل مناسباتها.


Ralph Lauren Romance Rosé

Ralph Lauren Romance Rosé
Ralph Lauren Romance Rosé


إذا كنتِ تتمتعين بروح عملية، وبالوقت نفسه أنتِ من محبي الزهور وأجواء الطبيعة الساحرة، ستقعين بغرام هذا العطر، المستوحى من الياسمين والتفاح الأحمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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