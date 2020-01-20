فيديو.. قبلات وعناق بين براد بيت وجينيفر أنيستون في حفل جوائز SAG

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ربما لم يكن الممثل الأمريكي، براد بيت، موفقًا بالمرة حينما سخر من الأحاديث حول عودته لزوجته السابقة جينيفر أنيستون، خلال حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" الماضي، أثناء مقابلة مع برنامج "News Tonight" الأمريكي، حيث شبه الأمر بكونه أشبه بإحياء برنامج الأصدقاء التلفزيوني الشهير "جين"، خاصة أنهما منفصلان منذ 2005.
وظهر الثنائي، أمس الأحد، في حفل توزيع جوائز "SAG"، وهما يتبادلان النظرات، بل والعناق والقُبلات أيضًا خلال الحفل.
وعلى الفور تصدرت صور ولقطات الثنائي، منصات "السوشيال ميديا"، ووسائل الإعلام العالمية.
نظرات ثم قبلات وعناق
بدأ حنين الحبيبين السابقين لبعضهما بعدما صعد براد بيت، إلى المسرح ليتسلم جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Once upon a time in Hollywood"، ليقرر الفنان المزح خلال استلام الجائزة، قائلًا: "دعنا نكون صادقين، لقد كان العمل جزءًا صعبًا، ولكن أن يقوم الرجل بخلع قميصه ولا يجد زوجته بجانبه هذا أمر كبير".
وعلى الفور التقطت عدسات الكاميرات نظرات زوجته السابقة له، وهي تضحك، ثم باتت تنظر وتبتسم له بهدوء.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لترصد الكاميرات فيما بعد، نظرات "بيت" في الكواليس وهو يتابع تكريم الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، وهو مبتسم ويتابع تكريمها أيضًا.
وعقب انتهاء تكريم الثنائي، التقيا في كواليس المسرح، وعلى الفور تبادلا الأحضان والقبلات، التي رصدتها بعض عدسات الكاميرات.
الجدير بالذكر أن "بيت" تزوج بـ"أنيستون" عام 2000، ودامت علاقتهما 5 أعوام، إلى أن وقع النجم في حب أنجلينا جولي، أثناء تصوير فيلم "السيد والسيدة سميث".
وأنجب "بيت" 3 أبناء من "أنجلينا"، كما قاما سويا بتبني 3 آخرين، لكن النجمة الأميريكية طلبت الطلاق بسبب سلوك زوجها تجاه أولاده، في سبتمبر 2016.
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