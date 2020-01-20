أحمد كريمة عن التلقيح الخاطيء في "الآنسة فرح": خيال علمي.. ومحرم شرعا

علق الدكتور أحمد كِريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على قضية "التلقيح الخاطيء"، التي يناقشها مسلسل "الآنسة فرح"، ورد الفنانة رانيا يوسف، عندما سؤلت "لو حصل مع بناتك هتعملي إيه؟"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، موضحة: "وممكن تحصل في حياتي وارد جداً ولبناتي لا قدر الله، هتصرف زي ما "دلال" عملت بالضبط، عشان أنا بحب الأطفال، معنديش مشكلة خالص".

وقال "كريمة" لـ"هُن": "مفيش حاجة اسمها تلقيح بالخطأ.. ده خيال علمي"، واصفا ذلك الأمر بـ"المستحيل طبيا"، طالما أن الفتاة في وعيها.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تلقيح أنثي من رجل أجنبي عنها محرم شرعا، لأنه يعد أحد أشكال الزنا، ويجب معاقبة الطبيب أو المستشفى المجرية لتلك العمليات جنائيا.

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وأشار إلى أنه يجب نسب الطفل لصاحب النطفة، مستشهدا بالآية رقم (5) من سورة "الأحزاب": "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، لافتا إلى ضرورة محاربة ذلك، حتى لا تشيع الفاحشة، وتنتشر الموبقات.