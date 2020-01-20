على نغمات أغنية "انزل يا جميل"، للفنان وليد توفيق، احتفلت المطربة أنغام، بعيد ميلادها الـ48، بأزياء قاتمة اللون، بحضور عدد كبير من المطربين والفنانين وصناع السينما.
وظهرت "أنغام"، في مقطع الفيديو المتداول لعيد ميلادها عبر إنستجرام، والذي لم يتجاوز الـ40 ثانية، بإطلالة سوداء، والتي تميزت بأنها فضفاضة وغير منقوشة، كما أنها بدون أكمام، مع اختيارها مكياج "سموكي" وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.
وأطلت المطربة في المادة المصورة، خلال دندنتها "انزل يا جميل" وتمايلها على نغماتها، بصحبة الفنانة إلهام شاهين، والمطربة لطيفة، بالإضافة إلى ظهور الفنان محمد حماقي، والسيناريست تامر حبيب.
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وسبق أن تداول رواد إنستجرام، مقطع فيديو آخر، لاحتفال ثان بعيد ميلاد أنغام، والذي ظهر خلاله شاب حاملا كعكة مزينة بالشموع، وقدمها للمطربة.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 35 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "كل سنة وانتي طيبة يا أنغام مصر"، و"منطلقة وزي القمر بجد"، و"إزاى قربتي على الـ50.. شكلك صغير أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس سوداء وعلى نغمات "انزل يا جميل".. أنغام تحتفل بعيد ميلادها الـ48 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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