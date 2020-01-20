قبل ما تصبغي.. 4 خطوات لاختيار لون شعر مناسب للعروس في "ليلة العمر"

اختيار لون صبغة مناسب، من الأمور التي تشغل بال العروس في حفل زفافها، باحثة عن وسيلة فعالة لمساعدتها في الظهور بشعر مثالي وإطلالة جذابة في "ليلة العمر".
ذكر موقع "bustle"، خطوات عملية لمساعدة العروس على اختيار لون شعر مناسب لبشرتها قبل حفل الزفاف.
غسل الوجه
يجب إزالة كل آثار مستحضرات التجميل بالماء والصابون، وإبقاء الوجه على لونه الطبيعي.
إضاءة جيدة
تؤثر الإضاءة في اختيار صبغة الشعر المناسبة للون البشرة، لذا يُفضل اختيار غرفة ذات نافذة كبيرة لإدخال الضوء الطبيعي بعيدا عن الإضاءات المكثفة القوية.
تجربة
يمكن شراء شعر مستعار "باروكة" وتجربة اللون المرغوب فيه على البشرة قبل اتخاذ أي خطوات حقيقية.
لون البشرة
إن كانت البشرة بيضاء، يُفضل اختيار "العسلي" والبني الفاتح وغيرها من تلك السلسلة، أما إن كانت سمراء، يجب اختيار لون غامق بعض الشيء.
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