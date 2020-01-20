أحدهم غير ديانته من أجلها.. الجانب العاطفي في حياة لبنى عبدالعزيز

نوبة بكاء شديدة دخلت فيها الفنانة لبنى عبدالعزيز، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي توفيت الخميس الماضي، عن عمر ناهز 89عامًا، مرددة عبارة: "محدش بيسأل عليا"، فيما حاولت الفنانتان دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، تهدئتها والتخفيف عنها: "معلش يا حبيبتي إحنا مقصرين في حقك".

ويقدم "هُن" الجانب العاطفي في حياة الفنانة لبني عبد العزيز، وعدد زيجاتها، خلال السطور التالية.

الدكتور إسماعيل برادة

ارتبطت "لبنى" بالدكتور إسماعيل برادة، بعد قيامه بالإعداد الموسيقي لبرنامج "ركن الأطفال" الإذاعي، والذي كانت تقوم بتقديمه قبل أن يتغير عنوانه فيما بعد ليصبح "العمة لولو"، ولفت "برادة" نظرها بثقافته الواسعة وعشقه الشديد للفن، إضافة إلى كونه كان طبيبًا ناجحًا وإنسانا مهذبا للغاية، وأثمر ذلك عن زواج ناجح.

تزوجا عام 1965، وتركت الفن بعد 5 سنوات ورصيد من الأفلام الناجحة، وعاشت معه حياة زوجية سعيدة جمعت بينهما لمدة 45 عامًا أثمرت عن ابنتين هما، سارة ومريم.

وهاجرت لبنى عبدالعزيز مع زوجها إلى الولايات المتحدة عام 1968، لأسباب سياسية، وعاشا هناك ما يقرب من 30 عاما، قبل أن تعود مع زوجها وتستقر في القاهرة عام 1998، وحصلت هناك على درجة الدكتوراة .

رمسيس نجيب

قد یعتقد البعض أن الحب الأسطوري الذي یتطلب تضحیة لا یوجد إلا في الروایات والأفلام، ولكنه موجود أيضًا على أرض الواقع، فللحب رأي آخر قد ينتصر على العادات والتقاليد، لا يفرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي، وهو ما جمع بين "لبنى ورمسيس"، الذي قرر تغيير ديانته من أجل عينيها والفوز بقلبها، حينما تعرفا للمرة الأولى خلال عام 1957، وقع في غرامها وعرض عليها الزواج، بعد أولى بطولاتها أمام العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، في فيلم "الوسادة الخالية"، الذي قام بإنتاجه رمسيس.

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وكان طلاقهما بمثابة مفاجأة مدوية، وقالت عن ذلك لمجلة "الموعد"، عام 1965: "بالرغم من كل المتاعب التي واجهناها معًا لم أفقد الأمل في استئناف حياتنا الزوجية، ولكن ورقة الطلاق قتلت الأمل وأنهت القصة الطويلة نهاية مؤلمة"، حيث فوجئت بتليفون من محامي نجيب، يرجوها بلطف أن ترسل إليه من يتسلم ورقة طلاقها.

وعلقت الفنانة لبنى عبدالعزيز، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء DMC"، على اختفائها عن الساحة الفنية لفترة استمرت 30 عامًا، بأنها فضّلت حياتها الزوجية على عملها بالمجال الفني، فحين سافر زوجها إلى الولايات المتحدة وطلب منها الاستمرار في حياتهما هناك، تطلب الأمر منها بعض المحاولات للتنسيق بين عملها وحياتها الأسرية.

وأضافت عبدالعزيز، أنها لم تمتلك القدرة على التنسيق بين حياتيها، واختارت الاستمرار مع زوجها بالخارج، قائلة: "أنا وعدته إني أكون زوجته وأم ولاده وربة بيته، ومقدرش أتخلى عنه".

وتابعت أنها اضطرت إلى استكمال الطريق الذي بدأته مع زوجها وفاءً له، مضيفة: "عشت أم ومربية وكناسة وغسالة وطباخة ومكوجية وكل حاجة"، إضافة إلى تركيزها على الحياة الزوجية وتربية أبنائها.