للحد من "جنسية الولادة".. ترامب يستهدف منع الحوامل من زيارة أمريكا

قد تلجأ بعض السيدات الحوامل لفكرة السفر إلى أمريكا للإنجاب هناك حتى يحصل مولودهن على الجنسية الأمريكية، إلا أن تقارير صحفية أمريكية، كشفت أن الرئيس دونالد ترامب، يستعد لاستصدار قرار جديد للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وينوي فيه استهداف النساء الحوامل.

وبحسب مسؤولين أمريكيين بارزين في إدارة ترامب، لموقع "آكسيوس" الأمريكي، فإن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "سياحة الولادة".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، الذي رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أن إدارة ترامب، ستستهدف منع النساء الحوامل من دول عديدة، والذين يدخلن إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة.

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ومن المتوقع أن تشمل قرارات الحظر تلك دولا مثل الصين ونيجيريا وبعض الدول الشرق أوسطية.

وأشارت التقديرات، وفقا لمركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام "سياحة الولادة"، يقدر بنحو 33 ألف مولود سنويا.

وكان "ترامب" في تصريحات سابقة، هدد بأنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية عن طريق الولادة أو عن طريق "سياحة الولادة".