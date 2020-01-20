راشد الماجد وماجد المهندس وجون ليجند يحيون ختام مهرجان دبي للتسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم

تختتم مدينة دبي مهرجان دبي للتسوق في دورته 25، بحفلات موسيقية يحييها كبار النجوم بمنطقة كوكاكولا أرينا.

وقال بيان من دائرة دبي للسياحة إن ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، يحيي سندباد الأغنية العربية راشد الماجد، والفنان العراقي ماجد المهندس حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير.

ويحيي الفنان العالمي جون ليجند حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 31 يناير.

وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة الفضية من 195 درهماً لكل حفل، ويمكن الحصول على التذاكر عبر تطبيق جدول فعّاليات دبي وموقع كوكاكولا أرينا اضغط هنا، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه احتفالًا بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، يمكن للجماهير الحصول على تخفيض بنسبة 25% على بطاقات الدرجات الفضية والذهبية والبلاتينية وذلك عند استخدام الرمز DSF25 .

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وقال البيان إن راشد الماجد سيقدم أغنيته "دبي كوكب آخر"، والتي قام بإطلاقها خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، بالإضافة إلى أجمل الأغنيات التي أداها راشد الماجد خلال مسيرته التي تتضمن 40 ألبوماً.

وستشهد نفس الأمسية حفلاً للفنان العراقي ماجد المهندس، والذي سيقدّم أجمل أغنياته للجماهير الحاضرة في كوكاكولا أرينا.

وسيكون حفل الفنان "جون ليجند" خلال الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق الثالث لهذا الفنان الكبير في دبي.

وجون ليجند واحداً من 15 فناناً فقط نجحوا في الفوز بجائزة "إيمي" و"غرامي" و"أوسكار" و"توني".

وفاز "ليجند" بجائزة الأوسكار في العام 2015 لأفضل أغنية أصلية، وجائزة "غاولدن غلوب" للمشاركة في كتابة أغنية "غلوري" من فيلم "سيلما".