صور| كيف كان شكل 16 مليارديرا قبل الثراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ:

هناك نحو 2000 ملياردير حول العالم ضمن قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية، والتي تُقدّم أغنى أغنياء العالم كل عام، وعلى رأسهم جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، بمائة مليار دولار.

كانت بدايات بعض هؤلاء المليارديرات متواضعة. استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبيرة، حتى أصبحوا مثالا قويا في عالم المال.

ولعل البعض من هؤلاء حاول الحفاظ على تواضعه ومظهره، على الرغم من أنّه من الصعب تجنب ما يحدث من تغييرات.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نعرض 16 صورة لأصحاب المليارات "قبل وبعد" وفقًا لموقع "brightside"، حتى نتمكن من رؤية مدى الاختلاف قبل أن يصبحوا أثرياء.