من مول دبي لسويب ماركت.. 4 أماكن لا تفوّت زيارتها في مهرجان دبي للتسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

تحتفل مدينة دبي هذا العام بالدورة 25 لمهرجان دبي للتسوق، وهو الحدث الأبرز الذي ينتظره عشاق التسوق في كل مكان.

وخلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق والذي بدأ من 26 ديسمبر الماضي ويستمر حتى 1 فبراير المقبل، يضم المهرجان برنامجًا حافلاً بالعديد من الفاعليات الترفيهية، فضلًا عن مختلف الخصومات والتخفيضات التي تقدمها المحلات والمتاجر في المراكز التجارية والتي قد تصل إلى 90% في بعض الأوقات.

وإذا كنت من عشاق التسوق وتزور دبي حاليًا أو ستزورها في القريب خلال فترة المهرجان يقدم الخليج 365 لك 4 أماكن لا تفوت زياراتهم والاستماع بالتخفيضات والخصومات بها.

١-ذا أوتلت فيليدج (The Outlet Village) :

تعتبر ذا أوتلت فيليدج، مكانًا مميزًا للتسوق في دبي، حيث تضم أبرز الماركات والعلامات التجارية الفاخرة ولكن بأسعار مخفضة.

ويأتي تصميم المكان ليكون مستوحى من مدينة سان جيمينيانو في منطقة توسكانا في إيطاليا، وهو موقع مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وهو ما يمنح شعورا مميزا وكأنك تتجول في شوارع المدينة العتيقة.

ويعتبر المكان عبارة عن قرية صغيرة، بنيت عبر ديكورات حجرية هائلة تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربع.

وتعد ذا أوتلت فيليدج، وجهة مميزة لراغبي الحصول على منتجات من ماركات العالمية بأسعار محفضة.

وتضم ذا أوتلت فيليدج، علامات تجارية بارزة مثل مايكل كورس، وكارولينا هيريرا وأرماني وأديداس وGuess وGAp، كلها تبيع بأسعار مخفضة عن متاجرها الأصلية.

٢- القرية العالمية (Global village):

وهي حديقة ترفيهية متعددة الثقافات تضم مناطق للمأكولات والتسوق والترفيه.

وتُعد القرية العالمية واحدة من أجمل أماكن الوجهات العائلية في دبي، كونها تجمع العالم في موقع واحد.

وتضم القرية أسواق لكل بلد في العالم، تحمل هذه الأسواق طابع كل بلد والبضائع والمنتجات المشهورة بها، كما تضم منطقة مخصصة للمأكولات من مختلف المطابخ العالمية والبلدان وتضم نحو 23 مطعمًا ومقهى و140 كشكًا من مختلف أنحاء العالم.

ولدى مصر جناح كبير داخل القرية، يضم أبرز المنتجات التي تشتهر بيها مثل المنتجات المصنوعة من القطن المصري والحلويات والمسليات المصرية الشهيرة مثل "اللب والسوداني".

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ويعرض يوميًا فعاليات وعروض ترفيهية على المسرح الرئيسي بالقرية في مختلف أجنحة البلدان التي تعرض المنتجات المتميزة بصناعتها.

وتضم القرية منطقة ألعاب ترفيهة كبيرة للأطفال والأسر تسمح للزوار بتجربة مميزة من الألعاب والتسوق والاستمتاع بالأجواء الكرنفالية داخل القرية.

3- سوايب ماركت أو تي بي:

يقع السوق وسط مدينة دبي، وبالقرب من أطول برج بالعالم، برج خليفة، وافتتح يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 1 فبراير المقبل.

ويتيح "سوايب ماركت أو تي بي"، وهو من أبرز تجارب التسوق خلال مهرجات دبي للتسوق، فرصة الحصول على منتجات فريدة من نوعها، واقتناء الأزياء العصرية وقطع المجوهرات المصنوعة يدوياً، والاستمتاع بالمأكولات الشهية والفعّاليات الترفيهية المتنوّعة.

ويعرض السوق يوميا برنامجًا حافلًا بالحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية التي تقدمها مجموعة من الفنانين المحليين على المسرح الرئيسي، ومنهم "جايمي ريكس" و"أولي تشابمان" و"إيبي فيك" و"آدام بالوش" و"بيغ ماوث" و"آز بير كاسبر" وفرقة "مارياتشي"، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب الاستعراضية من حول العالم، كما افتتح فاعليات السوق المطربة الإماراتية الشابة، شما حمدان.

وضمن فاعليات هذا العام يخصص السوق منطقة للمشتريات من شركة "نايكي"، والتي تمنح الفرصة لزوّار السوق لتخصيص مشترياتهم من قمصان وأحذية "نايكي" في منطقة مضاءة بطريقة فريدة.

ويضم السوق منطقة للأطفال وهي منظمة من "سبلاش آند بارتي" وتضم مجموعة من الألعاب المطاطية الضخمة القابلة للنفخ ومسار انزلاقي ولعبة الأرجوحة الدوّارة، كما تقدّم ورشات عمل حرفية للأطفال.

ويضم السوق هذ العام متجر "أفريكان أڤينيو"، وهو متجر فريد يتكوّن من طابقين ويقدّم تصاميم لفنانين ناشئين وفنانين بارزين من القارة الأفريقية، كما يستضيف هذا المتجر ليلة أفريقية تتخللها العروض الفنية والترفيهية التي تحتفي بأفريقيا.

4- مول دبي (Mall of Dubai):

إذا كنت تبحث عن شراء منتجات من علامات تجارية فاخرة، سيكون مول دبي وجهة مميزة لك، لما يضمه من مئات المتاجر العالمية.

ويعرف المول بأنه، موطن مهرجان دبي للتسوق، فمع بداية المهرجان من كل عام، تقدم المتاجر به خصومات كبيرة على منتجاتها، ويعتبر فرصة جيدة لاقتناص منتجات عالمية بأسعار أقل.

ويقع المول بالقرب من برج خليفة، ويُعتبر من أكبر مراكز التسوّق والترفيه في العالم، ويغطّي دبي مول مساحة مليون متر مربّع أي ما يعادل مساحة 200 ملعب كرة قدم.

ويضم مول دبي نحو 1200 متجر بالإضافة إلى منطقة كبيرة مخصصة للطعام تضم عشرات المطاعم من مختلف الوجهات العالمية، ومراكز ترفيه.