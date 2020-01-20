“سيدفعون الثمن، لقد أنذرت فاحذر”.. زوج نانسي عجرم رغم اتهامه بالقتل يثير ضجة بأول تعليق له بعد الجريمة!

أثار الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضجةً واسعةً بنشره أوّل تعليق بعد قتله الشاب السوري محمد موسى داخل منزله.

وعبر حسابه في “انستغرام” نشر “الهاشم” اقتباساً من إحدى راويات “هاري بوتر” للكاتبة البريطانية الشهيرة ج.ك. رولينغ. وجاء فيه: “أجل أيها الغريب. ولكن تحمل عاقبة طمعك. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غالياً. فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا. لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز”.

ورفعت نانسي عجرم وزوجها عبر موكّلهما المحامي غابي جرمانوس دعوى ضد وسيم زكور صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار (اعصار الصحافة الثائرة) على “فيسبوك و”يوتيوب” بجرم “التهديد والقدح والذم”.

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في سياق متصل، نفى المحامي غابي جرمانوس وكيل فادي الهاشم زوج الفنانة خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن مطالبة مقربين من أهل القتيل السوري بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم.

وقال المحامي “جرمانوس” إنهم “في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية”.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على الهاشم بجرم القتل القصدي، سندا إلى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور لإجراء المقتضى القانوني.