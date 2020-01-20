لماذا قلب النساء "أضعف" من الرجال؟.. دراسة حديثة توضح

دائما ما يستخدم البعض ضعف قلب النساء على أنه أحد عيوبها، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت عن تفسير لأول مرة عن السر وراء كون قلوب النساء "أضعف" من الرجال.

سر ضعف "قلب" السيدات يكمن في أن الأوعية الدموية للنساء تتقدم في العمر بصورة أسرع بكثير منها لدى الرجال، بحسب مجلة "جاما كارديولوجي" العلمية المتخصصة.

ووفقا للدراسة، يجعل هذا الأمر النساء أكثر عرضة من الرجال لخطر الإصابة بأمراض القلب، وضعف عضلته أيضا.

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وتمنح تلك الدراسة لأول مرة تفسير حول إصابة النساء بصورة أكبر من الرجال بأنواع مختلفة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وأن الأوعية الدموية للنساء، بدءا من الشرايين الكبرى، وحتى الشعيرات الدموية الصغيرة، تتقدم في العمر بصورة أكبر.

ووفقا لفحص بيانات عدد كبير من مرضى القلب من النساء والرجال، أشارت الدراسة إلى أن الأوعية الدموية للنساء تبدأ في التدهور وتصبح أقل كفاءة بمعدل أسرع من الرجال.

وقالت مؤلفة الدراسة إن النساء لديهن بيولوجيا ووظائف فسيولوجية مختلفة بصورة كبيرة عن الذكور، ما يوضح سر تعرض النساء لأنواع معينة من أمراض القلب والأوعية الدموية بصورة أكبر من الرجال وفي مراحل عمرية مختلفة.