شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب وزواج منتظرة في حديقة الإمارت للحيوانات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد حديقة الإمارات للحيوانات لاستقبال «ناجوما»، أنثى فرس النهر، استعدادا لتزويجها من فرس النهر "أوتو" الموجود في حديقة حيوان العين ويُعدّ واحداً من أكثر الشخصيات شعبية في حديقة الحيوانات، وتأمل إدارة الحديقة بأن تشهد الأيام المقبلة قصة حب حقيقية مع وصول «ناجوما» ضيفة جديدة إلى حديقة الإمارات للحيوانات.
ويعدّ تجميع حيوانات فرس النهر مع بعضها بعضاً ليس من الأمور التي يسهل تنظيمها، وقضى فريق حديقة الإمارات للحيوانات أشهراً عدة في البحث عن الأنثى المناسبة للانضمام إلى العائلة.
يذكر أن العريس أوتو ويحب تناول الفواكه والخضراوات، ويبلغ طوله 2.2 متر ويزن نحو 1.4 طن.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | قصة حب وزواج منتظرة في حديقة الإمارت للحيوانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.