صور.. أحدث صيحات الأثاث في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا كنت متابع جيد لأحدث صيحات الأثاث وتفضل أن يكون منزل على الطراز العصري، فيجب عليك أن تعرف أن الأثاث متعدد الوظائف يمثل أحدث صيحات الأثاث في عام 2020؛ حيث يطل الأثاث بتصاميم مبتكرة تتيح استخدامه بشكل متنوع.

ويقول فرانك راينهارت خبير الأثاث الألماني ومحلل اتجاهات الأثاث والديكور، أن الجانب الخلفي من الأريكة على سبيل المثال يمكن استخدامه كرف مفتوح لوضع الكتب وإكسسوارات الديكور عليه.

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كما يشتمل المقعد على موضع للتخزين في نطاق الأقدام، بالإضافة إلى لوح قابل للحركة، والذي يحوله إلى مكتب صغير.

ومن ناحية أخرى أشار راينهارت إلى أن الألوان الطبيعية تهيمن على عالم الأثاث والديكور هذا العام؛ حيث يتألق الأثاث بالدرجات الترابية كالبني والبيج والأوكر والرمادي ليشيع أجواء الهدوء والسكينة.

كما يمتاز تنسيق الألوان بأنه أكثر هدوءا؛ فبدلا من التباين اللوني الصارخ كتنسيق الأسود مع الأبيض يتم حاليا تنسيق الدرجات اللونية، التي تنتمي لعائلة لونية واحدة من أجل إضفاء لمسة تناغم على الغرفة، على سبيل المثال يتم تنسيق أريكة ذات لون رمادي فاتح مع وسائد ذات لون رمادي داكن.