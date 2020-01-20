محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تحتاج المرأة خلال فترة الحمل، إلى اتباع نظام غذائي صحي، للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لها.
ويزداد احتياج المرأة للحديد أثناء الحمل؛ حيث يتضاعف الاحتياج خلال هذه الفترة من 15 إلى 30 ملليجراما يوميا، بحسب ما قالت الجمعية الألمانية للتغذية.
وتتمثل المصادر الغذائية للحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات الحبوب الكاملة والخضروات كالسبانخ والكرنب والبقوليات كالبازلاء الخضراء.
وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الحديد تتمثل في شحوب الوجه ومشاكل التركيز والصداع وخفقان القلب، بالإضافة إلى تساقط الشعر وتقصف الأظافر، علما بأنه يمكن التحقق من الإصابة بنقص الحديد في الجسم من خلال فحص دم.
وإلى جانب التغذية الغنية بالحديد يمكن أيضا تناول مكملات الحديد تحت إشراف الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض نقص الحديد عند المرأة الحامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.