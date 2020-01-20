أعراض نقص الحديد عند المرأة الحامل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تحتاج المرأة خلال فترة الحمل، إلى اتباع نظام غذائي صحي، للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لها.

ويزداد احتياج المرأة للحديد أثناء الحمل؛ حيث يتضاعف الاحتياج خلال هذه الفترة من 15 إلى 30 ملليجراما يوميا، بحسب ما قالت الجمعية الألمانية للتغذية.

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وتتمثل المصادر الغذائية للحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات الحبوب الكاملة والخضروات كالسبانخ والكرنب والبقوليات كالبازلاء الخضراء.

وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الحديد تتمثل في شحوب الوجه ومشاكل التركيز والصداع وخفقان القلب، بالإضافة إلى تساقط الشعر وتقصف الأظافر، علما بأنه يمكن التحقق من الإصابة بنقص الحديد في الجسم من خلال فحص دم.

وإلى جانب التغذية الغنية بالحديد يمكن أيضا تناول مكملات الحديد تحت إشراف الطبيب.