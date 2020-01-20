احمرار لسان الطفل ينذر بإصابته بـ"الحمى القرمزية"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- الاحمرار الشديد للسان الطفل ينذر بإصابته بما يعرف بالحمى القرمزية، وهي مرض بكتيري مُعدٍ يهاجم الأطفال خلال فصل الشتاء بصفة خاصة؛ نظرا لأنه ينتقل عبر الرذاد الناجم عن العطس والسعال، وفقا لما أوردت مجلة "بيبي & فاميليه". وإلى جانب احمرار اللسان تشمل الأعراض أيضا آلام الحلق وتورم اللوزتين وتورم العقد اللمفاوية وصعوبات البلع والحمى والطفح الجلدي، بالإضافة إلى القيء والإعياء. ويتم علاج الحمى القرمزية بواسطة المضادات الحيوية، ويمكن الوقاية منها من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية كالمواظبة على غسل اليدين وتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين بها.

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