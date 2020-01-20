مطلقة ولديها طفل.. 8 معلومات عن أول مرشحة يونانية للرئاسة

يبدو أن اليونان على موعد مع التاريخ، حال فوز القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمنصب رئيس الدولة، لتكون بذلك أول سيدة تنال المنصب في الدولة.

ورشح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، القاضية إيكاتيريني، بعدما كان قديمًا هذا المنصب حكرًا على الرجال فقط، مشيرًا فى خطابه التلفزيوني، إلى أنه آن الأوان لكى تنفتح أثينا على المستقبل.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن القاضية المرشحة لمنصب رئاسة اليونان.

- تبلغ من العمر 63 عامًا، وتشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي.

- أتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978، وأكملت تدريبها القانوني خلال إجازة غياب عن مهام مجلس الدولة (المحكمة العليا في اليونان) في جامعة السوربون بجامعة باريس الثانية بين عامي 1989 و1990.

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- ألفت ساكيلاروبولو العديد من الكتل، وتتحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

- تمت ترقيتها إلى رئيس مجلس الدولة في أكتوبر من عام 2018، الذي اقترحته إدارة حزب سيريزا اليساري الحاكم في ذلك الوقت.

- لديها خبرة واسعة في التدريس، وكذلك مستشار في وزارة الخارجية والتعليم، وضابط في نقابة القضاة.

- شغلت القاضية منذ فترة طويلة منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي منذ عام 2015.

- عملت بنشاط في القضايا الكبيرة التي تنطوي على البيئة، بما في ذلك تحويل نهر أكيلس في ثيساليا والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.

- فيما يتعلق بحياتها الشخصية، فإن ساكيلاروبولو مطلقة وأم لطفلها، وهي تعيش في وسط أثينا.