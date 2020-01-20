أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال وطرق علاجها

فور استيقاظ الأطفال من النوم تنبعث رائحة كريهة من أنفاسهم، شكوى متكررة من الأمهات تسبب للطفل إحراجا مع من يتعاملون معه، ويمكن أن تكون علامة على وجود مرض، وفقًا لما ذكره موقع "Teens health". سبب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال ترجع رائحة الفم الكريهة عند الأطفال لعدة أسباب منها: تناول بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل وبعض البهارات. عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد بالفرشاة. جفاف الفم وقلة اللعاب من أسباب رائحة الفم الكريهة. التهابات الحلق والجيوب الأنفية. الإصابة بارتجاع المريء. Advertisements علاج رائحة الفم الكريهة عند الأطفال الحرص على غسل الأسنان باستمرار، تفريش الفم مرتين على الأقل يوميا بالفرشاة والمعجون. استخدام كشاطة للسان لتطهير اللسان من البكتيريا. تجنب الثوم والبصل والأطعمة التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة. الحفاظ على الفم من الجفاف. تناول العلكة ذات الروائح المنعشة مثل النعناع، لكن مع مراعاة أن تكون خالية من السكر.

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