13 معلومة عن مفيدة عبدالرحمن.. المحامية التي يحتفل بها "جوجل"

احتفل محرك البحث "جوجل" بعيد ميلاد مفيدة عبدالرحمن أول محامية مصرية وعربية في التاريخ، والتي أوقفت احتكار الرجال لمهنة المحاماة.

وتقدم "الوطن" أبرز المعلومات عنها:

- ولدت في 19 يناير عام 1914، لأب يعمل موظفا بالحكومة، ويملك مطبعةً خاصة بالمصحف الشريف.

- كان لها 4 أشقاء حرص والدها على تعليمهم جميعا.

- تزوجت مفيدة في السنة الأخيرة لها بالمدرسة الثانوية، ما سبب عقبة كبيرة لها، لأن القانون كان يمنع التحاق المتزوجات بالجامعة.

- أصرت على دخول الجامعة لتصبح أول مصرية في التاريخ تدخل الجامعة، وهي متزوجة.

- تخرجت من الجامعة عام 1939، وهي أم لـ4 أبناء.

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- أقنعت مديرها في العمل بتولي قضية شروع في قتل كأول قضية لها وفازت بها وذاع صيتها.

- صنعت اسما مكنها أن تكون أول محامية تقف داخل أروقة محكمة النقض المصرية.

- أول مصرية تُشارك في لجنة تعديل اللوائح والقوانين.

- ترأست الاتحاد الدولي للمحاميات والقانونيات.

- تمكنت خلال السنوات الأولى من مسيرتها من الترافع في أكثر من 400 قضية مهمة.

- انتخبت عضوة بالبرلمان لسنوات عدة.

- ولم يمنعها عملها لتكون أما لـ 9 أبناء.

- تقاعدت في الثمانين من عمرها، وتوفيت عن عمر يناهز الـ88 عاما، في 3 سبتمبر عام 2002.