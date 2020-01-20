بعد إقصائها من "Voice Kids".. والدة هايدي محمد: الجمهور له الكلمة الأخيرة

بخطى واثقة تقدمت الطفلة هايدي محمد، ابنة محافظة البحيرة، متسابقة برنامج The Voice Kids وغنت أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، تحدت بها نفسها قبل الموجودين من لجنة التحكيم، وكان تجاهلهم لها بمثابة الصدمة الكبرى، ليس لها فقط بل لكل من سمع صوتها، وكانت المفاجأة حينما تم حذف مقطع الفيديو الخاص بها من "يوتيوب"، ما أثار حالة من الجدل.

إيهاب مبروك، مدرب هايدي، قال لـ"الوطن"، إن الطفلة موهبة متميزة بين مئات المواهب التي أتعامل معها يومياً من خلال عملي، وفرحت كثيراً حينما صعدت على مسرح The Voice Kids، وكنت واثقاً من نجاحها وتحقيق هدف مهم في حياتها من خلال البرنامج، إلا أن عدم التوفيق الذي لازمها صدم الجميع، ولا أعرف ما هو سبب حذف مقطعها الغنائي من "يوتيوب"، وهو أمر يخص اللجنة المنظمة والقائمين على البرنامج.

فيما أكدت أسماء السيد، والدة الطفلة هايدي، أن هذه الخطوة ستكون بداية مرحلة جديدة من العمل والتدريب لإثبات موهبتها، وإذا كان هناك أشخاص قد خذلوا ابنتي، فهناك على الجانب الآخر جمهور واعٍ ومستمع جيد للمواهب، له الكلمة الأخيرة في إبراز أي موهبة.