في ذكرى وفاته.. كيف أودى هبوط الدورة الدموية بحياة وحيد سيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تحل اليوم، ذكرى وفاة الكوميديان، وحيد السيف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، إلى أن غيبه الموت، نتيجة الإصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أعراض هبوط الدورة الدموية، وعلاجه، وطرق الوقاية منه، وفقًا للدكتور أحمد السيد، أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.. للمزيد اضغط هنا