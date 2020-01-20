رانيا يوسف تصف قوانين الأحوال الشخصية بـ"الظالمة": طليقي مش بيرضي يقابل بناتي

وصفت الفنانة رانيا يوسف، قوانين الأحوال الشخصية بـ"الظالمة جداط، قائلة: "أنا ست بشتغل وبعرف أصرف على بناتي، لكن بقية الستات يعملوا إيه؟، القوانين بيزنقوا الست جامد وبيحطوها في موقف صعب حتى تصرف على أولادها".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "قعدت قبل مسلسل الآنسة فرح سنة ونص مشتغلش، الناس فاكرة إننا بنهبش فلوس ونمشي، حتى حقوقنا بنحصل عليها بالتقسيط، وأحيانا بندخل في مشاكل مع المنتجين، دي ظروفي وهي أفضل من ستات كتيرة مش بتشتغل".

Advertisements

وطالبت الفنانة بتعديل قوانين المرأة والأحوال الشخصية، واصفة طول فترة التقاضي بـ"القاتلة"، كما طالبت بحبس الزوج الذي لا يهتم بأولاده، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يكون سريعا.

تابعت: "مش معقول لو عندك مشكلة مع الست أولادك يدفعوا الثمن".

وكشفت الفنانة أن ابنتيها حاولتا الاتصال بوالدهما لكنه لا يرد عليهما، وفي بعض الأحيان يتجوهون لزيارته ولا يفتح لهم الباب، وكشفت أن "محمد مختار الآن أصبح لديه ابن جديد غير شقيق لبناتها، يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف".