وصفت الفنانة رانيا يوسف، قوانين الأحوال الشخصية بـ"الظالمة جداط، قائلة: "أنا ست بشتغل وبعرف أصرف على بناتي، لكن بقية الستات يعملوا إيه؟، القوانين بيزنقوا الست جامد وبيحطوها في موقف صعب حتى تصرف على أولادها".
وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "قعدت قبل مسلسل الآنسة فرح سنة ونص مشتغلش، الناس فاكرة إننا بنهبش فلوس ونمشي، حتى حقوقنا بنحصل عليها بالتقسيط، وأحيانا بندخل في مشاكل مع المنتجين، دي ظروفي وهي أفضل من ستات كتيرة مش بتشتغل".
وطالبت الفنانة بتعديل قوانين المرأة والأحوال الشخصية، واصفة طول فترة التقاضي بـ"القاتلة"، كما طالبت بحبس الزوج الذي لا يهتم بأولاده، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يكون سريعا.
تابعت: "مش معقول لو عندك مشكلة مع الست أولادك يدفعوا الثمن".
وكشفت الفنانة أن ابنتيها حاولتا الاتصال بوالدهما لكنه لا يرد عليهما، وفي بعض الأحيان يتجوهون لزيارته ولا يفتح لهم الباب، وكشفت أن "محمد مختار الآن أصبح لديه ابن جديد غير شقيق لبناتها، يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تصف قوانين الأحوال الشخصية بـ"الظالمة": طليقي مش بيرضي يقابل بناتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.