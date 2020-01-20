طريقة عمل عدس أباظة

بالتزامن مع أجواء الشتاء وتساقط الأمطار دائما ما تبحث السيدات عن وجبة للتدفئة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة جديدة للعدس ولكن على الطريقة الأباظية للشيف الشربيني.

مقادير عدس أباظة

عدس أصفر

بطاطس

جزر

طماطم

بصل

ثوم

صدور دجاج

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كمون

كزبرة خضراء

فلفل حار

كريمة

طريقة تحضير عدس أباظة

اسلقي صدور الدجاج في ماء مغلي مع طماطم وبصل وجزر وثوم مفروم وكمون وبطاطس ومكعب مرقة.

اغسلي العدس وأضيفيه للشوربة واتركيه حتى ينضج تماما.

ارفعي الدجاج من الشوربة ثم افرميها باستخدام خلاط كهربائي.

لعمل الحشو، على النار ضعي طاسة بها قليل من الزيت مع الفلفل الحار وصدور الدجاج المسلوقة والبصل والثوم والطماطم وكزبرة خضراء، واستمري في تقليبهم حتى تذبل قليلا.

في طاجن للفرن، ضعي نصف كمية العدس، ثم الحشو، ثم بقية الكمية بعد خلطها بالكريمة اللباني، وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.