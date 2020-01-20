رانيا يوسف ترد على سؤال "ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟"

علقت الفنانة رانيا يوسف، على تجربة تمصير فكرة "التلقيح الخاطئ"، بعد مسلسل "الآنسة فرح"، حيث قالت "الفكرة في حد ذاتها مجنونة، فكرة التلقيح الخاطئ بني على أساسها بقية بناء العمل الدرامي"، كما أن طوال أحداث المسلسل يوجد أحداث درامية كوميدية.

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن مسلسل "الآنسة فرح" يتناول قضية نسائية تتمثل في تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء.

وردًا على سؤال الإعلامية للفنانة "لو حصل مع بناتك هتعملى إيه؟"، قائلة:"وممكن تحصل في حياتي وارد جداً ولبناتي لا قدر الله، هتصرف زي ما دلال عملت بالضبط عشان أنا بحب الأطفال معنديش مشكلة خالص".

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وكشفت رانيا عن رغبتها وأمنيتها بسبب حبها للأطفال قائلة " بسبب حبي ليهم نفسي أفتح حضانة"، موضحة أنها لم تخشَ من عرض فكرة "التلقيح الخاطئ" على المجتمع العربي، رغم أنه غريب وهذا ما جعل الجمهور يهتم به، مضيفة: "لازم عشان نعلم في دماغ الناس تبقى القصة مختلفة مش هنمشي طول الوقت نعيد نفس القصص لازم نفكر في أشياء تخيلية ونقول لو حصل كذا هنعمل إيه ؟".

وأشارت إلى أن الدراما لا بد أن تكون سابقة للمجتمع في التعبير عن الواقع والمشكلات شأنها شأن "السبع وصايا" و"مملكة إبليس"، مضيفة: "لازم الدراما تقدم ثلاثة أنواع تشمل مسلسلات عن الماضي والحاضر ومستقبل يسبق الأحداث تشمل كل الأوقات لأننا عشان نتعلم لازم نتعلم من اللي فات والحاضر والمستقبل لأننا لازم نعيش الأوقات كلها".

ومسلسل "فرح" يحكى قصة فتاة تربت على يد جدتها جوجو (عارفة عبد الرسول) على أن تحافظ على عذريتها حتى موعد زواجها، وألا تصبح مثل أمها ديدا (رانيا يوسف)، ودخلا فى أزمات عائلية.. وخلال الحلقة واجهت فرح أولى صراعتها وهو إخبار طارق (محمد كيلانى) خطيبها بالأمر، لنرى خلال أحداث المسلسل رد فعله، وكيف ستتعامل فرح مع الجنين فى الحلقات المقبلة.

ويعتبر مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، مقتبسا من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin، والذى لاقى نجاحا كبيرا وأصداء واسعة بعد عرض جميع مواسمه، خاصة أنه يتضمن العديد من القضايا الإنسانية والعاطفية والرومانسية .