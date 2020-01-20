رانيا يوسف: اتعقدت من الجواز.. "مبقاش عندي خُلق ولا وقت"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعقدت من فكرة الزواج، حيث كان لها ثلاث تجارب جعلتها تقول "كفاية كفاية"، حيث ذكرت أن فكرة الزواج لم تعد مناسبة لها الآن "مبقاش عندي الخلق ولا التحمل ولا الوقت للإقدام على هذه الخطوة مجددًا".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "كل حد عاوز يعرفني بيبقى عشان حاجة"، كما أوضحت أن تجربتها الأولى في الزواج كانت أفضل ثمارها هي ابنتيها لكنها في الوقت نفسه أضاعت أجمل سنوات عمرها والتي وصلت لـ 12 عامًا.

ووصفت الفنانة، الزواج الثاني لها بـ "الزفت والطين": "صحيح كانت مدتها عشر سنوات لكنها استنفذت من طاقتها وصحتها الكثير"، بينما الزيجة الثالثة لها كانت الألطف واستمرت لمدة 6 سنوات لكنها وصلت لمرحلة "مينفعش أكمل".