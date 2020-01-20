رانيا يوسف: بنبسط من وصفي بالمزة.. ومش بخاف من كلام الناس

ردت الفنانة رانيا يوسف، على وصف الإعلامية لميس الحديدي لها بـ"المزة"، وقالت "بنبسط لما بسمع كلمة مزة بس في الحقيقة بعتبر ده عيب مش ميزة"، حيث ذكرت أنه عندما يراها زوجها أنها مجرد سيدة جميلة تُعد بالنسبة له مجرد شو وواجهة فقط لدخول الحفلات، "بس للأسف محدش بيعرفني عشان طبيعتي".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث"، أنها لا تخاف من كلام الناس ولا تعمل له أي حساب، موضحة أنها لم تواجه في زيجاتها الثلاثة أي اعتراض، سوى في الزيجة الثالثة، حيث واجهت صعوبة ورفض من قبل ابنتها الكبرى التي رأت الزواج سيأخذها منها.

وتابعت: "بناتي الآن يرين أني بدون زواج وضع أفضل وألطف وأنا متفقة معاهم".