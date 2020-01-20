"إنت لسه صغير ومتقلعش الفانلة عشان السقعة".. رسائل رشا مهدي لمحمد صلاح 

تحرص الفنانة رشا مهدي، على دعم لاعبنا المحترف في صفوف ليفربول، ولاعب المنتخب الوطني، محمد صلاح، بين كل موقف والآخر، وتوجيه العديد من الرسائل له عقب العديد من المباريات، أو حتى الأزمات.

واليوم، وعقب تألق "صلاح" أمام مانشستر، وتسجيله الهدف الأول في تاريخه بشبكة الفريق، وجهت الفنانة رسالة له حول طريقة احتفاله بالهدف، أثارت الجدل حولها.

متقلعش الفانلة تاني

أبرزت "مهدي"، احتفال صلاح بهدفه الأول في تاريخه، في شباك مانشستر، حيث خلع قميصه احتفالًا به، وطلبت منه عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

وكتبت رشا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر".

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انت لسه صغير واللي جاي أحلى

إصابة قوية، تعرض لها صلاح من قبل، عقب التدخل العنيف من المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وحينها علقت الفنانة رشا مهدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، قائلةً: "فداك ألف ماتش يا صلاح ولا يهمك، إنت لسه صغير واللي جاي كله أحلى وأجمل، يا رب تقوم بالسلامة بسرعة، وترجع أقوى وأحسن من الأول" .

إنت الأمل والقدوة

عقب الأزمة الشهيرة التي جمعت ببن اللاعب، واتحاد الكرة، بسبب أمور متعلقة باستغلال حقوق رعاية اللاعب دون علمه. والتي نوه عنها رامي عباس، وكيل محمد صلاح، أعلنت الفنانة رشا مهدي تضامنها مع لاعب المنتخب حينها.

وكتبت "مهدي" تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر" جاء فيها: "نصيحة أخت، طالما عندك محامي خليه يتصرف ويمشي في الإجراءات القانونية ما بين الشركتين والاتحاد ومتحطش نفسك بشخصك طرف في أي مواجهة".

وأضافت الفنانة الشابة: "في أكتر من 100 مليون مصري وفوقهم 300 مليون عربي، أنت الأمل والقدوة بالنسبة لهم، ربنا ييسرك أمرك، ويشرحلك صدرك، ويحلل عقدة من لسانك يفقهه قولك".