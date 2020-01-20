الامارات | ريهام حجاج.. المذيعة «كارمن» تكذب

شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج.. المذيعة «كارمن» تكذب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض «قناة أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي المسلسل العربي «كارمن»، من تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ابتداء من 21 يناير الجاري، من الأحد وإلى الخميس عند الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن مجموعة الأعمال الدرامية في دورة القناة البرامجية الجديدة لعام 2020. وتدور أحداث المسلسل حول المذيعة «كارمن»، التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، حيث تعمل في إحدى محطات الراديو، رغبة في الشهرة. وفي بداية عملها تكذب كذبة بسيطة للفوز بالوظيفة، لكنها تقع في سلسلة متوالية من الكذب. ويشارك في العمل كل من ولاء الشريف، وهاجر أحمد، وليلى عز العرب، وغيرهم من النجوم العرب.

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الجاري يبدأ بث المسلسل من الأحد إلى الخميس.