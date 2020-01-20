الامارات | «العين السينمائي» يكشف عن أعضاء لجان التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين السينمائي» يكشف عن أعضاء لجان التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان العين السينمائي الذي تنطلق دورته الثانية بعد غدٍ، وتستمر حتى 25 الجاري، عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاته الرسمية التي تنظم هذا العام تحت شعار «سينما المستقبل».

وأعلن المهرجان عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقتي «الصقر الخليجي الطويل» التي تضم خمسة أفلام، و«الخليجي القصير» التي تتنافس فيها تسعة أفلام، وهم المخرج وليد الشحي الذي يترأس اللجنة، والأعضاء الفنان مرعي الحليان، والمخرج والمنتج فاضل المهيري، والكاتب والناقد السينمائي عماد النويري.

أمّا لجنة تحكيم مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» وتضم 12 فيلماً، فتترأسها الناقدة والمديرة الفنية لمهرجان الإسكندرية السينمائي ميرفت عمر، وتضم المنتج والسيناريست فريد رمضان، والمنتج الأميركي ليو ونغ. بينما مسابقتا «الصقر للطلبة» التي يتنافس عليها 16 فيلماً، و«الصقر لأفلام المقيمين» وتضم 10 أفلام، فتترأسها الفنانة المصرية بشرى، وتضم المخرج خالد علي والمخرج عمار الكوهجي، والمخرج والممثل ياسر النيادي.