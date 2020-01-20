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الامارات | حفل تخرج سعيد حارب المنصوري

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الشارقة ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج سعيد حارب المنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد حارب المنصوري، حفل استقبال بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة سالفورد مانشستر.

حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة مليحة بالشارقة، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الوجهاء والأعيان، وضيوف من المملكة العربية ، وجمع من الأهل والمهنئين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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