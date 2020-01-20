الامارات | حفل تخرج سعيد حارب المنصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج سعيد حارب المنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد حارب المنصوري، حفل استقبال بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة سالفورد مانشستر. حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة مليحة بالشارقة، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الوجهاء والأعيان، وضيوف من المملكة العربية السعودية، وجمع من الأهل والمهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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