رانيا يوسف: أنا عيلة جدا.. وبحب التمثيل لأنه بينسيني همومي

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن حبها الشديد لعملها وترى أن التمثيل يُنسيها همومها ومشاكلها ومسؤولياتها كاملة، فدائما ما تنسى همها أثناء العمل: "أنا عيلة جدا، وبحب التمثيل جدًا أكتر من نفسي، وبحب البلاتوة وكل زملائي ومناخ التصوير بالكامل".
وقالت خلال حوارها في برنامج " القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، إنها تفاجأت بوجود منصات اجتماعية متخصصة في عرض الأعمال الفنية من ابنتها نانسي".
وأضافت: "مكنتش فاهمة الموضوع ده خالص لحد مابنتي نانسي 15 سنة علمتني من خلال مسلسل كأنه إمبارح، وقالت بتفرج على المسلسل كامل في يوم واحد فاندهشت".
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