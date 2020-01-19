نانسي في دعوى خلع: "جوزى ضربني علقة موت عشان يكسب رهان مع أصحابه"

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الخُلع التي يقمنها السيدات، لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات، خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة، كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف.

أقامت "نانسي. و"، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، لترفع شعار "أخاف ألا أقيم حدود الله"، بعد أن بغضت الحياة الزوجية معه، لتلقينها "علقة موت"، وحملت الدعوى رقم 2431 لسنة 2019، ومازالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

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تقول الزوجة في حديثها لـ"الوطن"، إنها تعاني من عنف زوجها تجاهها منذ بداية الزواج، وكان يصورها عقب تعديه عليها بالضرب، حتى اكتشفت الزوجة مؤخرا، سبب تصرف زوجها هذا، عندما شاهدت على الهاتف الخاص به، مجموعة رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينه وبين مجموعة من أصدقائه، لتجد نفسها جزء من لعبة حقيرة، ورهان بينه وبين أصدقائه على من يعنف زوجته أكثر.

تتابع الزوجة حديثها، بأنها تلقت "علقة موت" على يد زوجها كادت أن تفقد وعيها، وتركها على الأرض تنزف، وصورها: "كان بيضربي عشان يثبت لاصحابه أنه راجل ودابح لي القطة".

لذلك أقامت الزوجة دعوى الخلع ضد زوجها، بعد أن أصبحت لا تطيق الحياه معه، لعدم تحمله الأمانة والمسؤولية، وجعلها جزءً من لعبة بينه وبين أصدقائه، ومازالت تنتظر قرار المحكمة.