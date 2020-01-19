قبل شائعة ارتباطهما.. "لآخر نفس" جمع بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي

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شائعة الارتباط تلاحق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والممثل أحمد العوضي، عقب نشرهما صور تجمعهما في عيد ميلاد الأخيرة الـ40، الذي شهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، عقب مشاركتها في مسلسل "لآخر نفس".
"العوضي" رفض توضيح مدى صحة ارتباطه بالفنانة، خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا: "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش".
واجتمع الثنائي سويا في عمل درامي "لآخر نفس"، خلال السباق الرمضاني في 2019، مع الفنان فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني.
ولعب "العوضي" دور الصديق المقرب من "ياسمين"، خلال المسلسل، محاولا مساعدتها ودعمها في كل المشكلات التي واجهتها.
واحتفلت ياسمين عبدالعزيز بالأمس، بعيد ميلادها الـ40، مشاركة متابعيها بصور من الحفل، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجمعت العديد من الصور بين "ياسمين والعوضي"، ما تسبب في إثارة الجدل حول علاقتهما، وأثارت التساؤلات: هل هي مجرد صداقة؟ أم تتخطى ذلك إلى علاقة عاطفية؟، فقد ظهر بجانبها في معظم الصور، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور.
ونشر "العوضي" تلك الصور التي جمعتهما عبر إنستجرام، وظهرت ياسمين عبدالعزيز، في الاحتفال بعيد ميلادها بفستان أسود مطرز، عليه جاكت فرو، فيما ارتدى أحمد العوضي "جاكت وتي شيرت" باللون الأسود.
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