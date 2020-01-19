صور .. كواليس عرض هاني البحيري لمجموعته الجديدة بـ"أسبوع الموضة" الفرنسي

يشارك مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، بأسبوع الموضة الفرنسي موسم ربيع وصيف عام 2020، صباح غد، باعتباره المصري الوحيد، الذي يقدم عروضه بتلك الدولة الأوروبية لقرابة 15 عاما.

ومن المقرر، تقديم "البحيري" أحدث خطوط الموضة العالمية لموسم صيف وربيع 2020، بالإضافة إلى فستان زفاف جديد له، بفكرة "غير تقليدية"، كأول مصري يعرض أزيائه داخل متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، على حد قوله، في بيان له اليوم.

تتميز مجموعة "البحيري"، بألوان تتماشى مع الموضة العالمية من الأبيض والذهبي والروز والأصفر والفوشيا، بالإضافة إلى استخدامه لخامات وأقمشة متداخلة ما بين الشيفونات و"البيبي بلو" و"الفضي"، مع الاعتماد على "الدانتيل"، في العديد من تصميماته.

وانتهى المصمم المصري من اختيار العارضات، اللاتي من تشاركن في عرض الأزياء، وهن من الفرنسيات والروسيات والإيطاليات، ووقع الاختيار عليهن طبقا للمقاييس العالمية من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن 180 سم، والوزن الذي يتراوح من 48 إلى 50 كيلو جراما، بالإضافة إلى حجم الحذاء بمتوسط مقاس 40، وغيرها من المواصفات التي تتماشى مع إبراز التصاميم المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.

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وشارك هانى البحيري مؤخرا، كأول مصري بأسبوع الموضة الأسباني للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى مشاركته بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، فضلا عن اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز، أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الأب الروحي"، وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وكان "البحيري"، صمم للعام الثالث على التوالي، أغلى فستان زفاف بالعالم، ارتدته الفنانة يسرا اللوزي، وبلغ قيمته 5 ملايين دولار في 2017.

فيما ارتدت اللبنانية نيكول سابا، فستان بحوالى 200 مليون جنيه مصري في 2018، كان مرصعا بالكامل وبشكل يدوي، بحبات من الألماس الحر، وأخيرا تصميمه فستان بنحو 15 مليون دولار العام الماضي، الذي ارتدته الفنانة مى عمر، وتميز بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس، كما أنه قصير من الإمام، بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف، التى قدمها هانى البحيري من قبل.