للرجل.. تعرف على أحدث اتجاهات الأحذية هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يبحث كثيرون من الرجال، على أحدث صيحات الأحذية الرجالية، التي تناسب موسم الشتاء وتمنحهم إطلالة شتوية جذابة مواكبة للموضة .

نستعرض لكم أحدث صيحات موضة الأحذية الرجالية وفقا لموقع" esquire":

1- حذاء جراند ماتشيلسي

يمكنك ارتداء حذاء تشيلسي في الأجواء الممطرة، إذ يعتبر من الجلود المقاومة للماء، ويعتبر أيضا مناسب لإطلالة جذابة في العمل.

2- بوت تشيلسي

جاء حذاء تشيلسي مزين بجلد الغزال، يمكنك تنسيق هذه الصيحة مع الملابس الشتوية المصنوعة من خامة الصوف، يصبح أكثر جاذبية وأناقة.

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3- حذاء كورتيس كاب

يعتبر حذاء كورتيس من الأحذية الكلاسيكية، التي تجعلك تظهر بمظهر أنيق، وتشعرك بالراحة في نفس الوقت.

4- بوت كاريبو

أعتمد في اختيارك هذا الموسم على الأحذية الثلجية الدافئة، التي تتسم بمظهرها الضخم والكعب العريض، حيث تستخدم في أماكن التي بها مطر شديد، لأنه مقاوم للمياه.

5- حذاء" Jacques Derby "

يتميز هذا الحذاء بكعب عريض في المقدمة مع الكعب الخلفي، ورباط، مما يعطيك سهولة أثناء المشى، وهذا الحذاء مناسب جدا للسهرات والمناسبات الرسمية، إذ يمكنك ارتدائه على بدلة كلاسيكيه لمظهر أكثر أناقة وجذابة