رغم قيمتها الغذائية.. 5 أطعمة نتجاهل تناولها يوميًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتاد بعض الأشخاص على تناول أنواع محددة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ويتجاهلون أنواعًا أخرى، رغم قيمتها الغذائية العالية.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي نتجاهلها يوميًا رغم قيمتها الغذائية العالية، وفقًا لموقع "Webmd".

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