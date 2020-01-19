دون أدوية.. أطعمة فعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، ويتناولون العديد من الأدوية يوميًا بشكل ثابت، ولكن هناك طرقًا عديدة طبيعية تساعد في ضبط الضغط المرتفع، أبرزها: النظام الغذائي الصحي، بحسب ما أوضح موقع "انسايدر".

تناول نظام غذائي متوازن غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم يمكن أن يساعد في السيطرة على ضغط الدم، إذا لم يكن مصابًا بأمراض الكلى.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز الأطعمة الصحية الفعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع، والغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم ما يلي:

-الخضروات الداكنة المورقة مثل اللفت والسبانخ.

-الفاكهة مثل الموز والبطيخ، والمشمش، والتوت.

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-البذور والمكسرات والفاصوليا.

-الأفوكادو.

-اللبن قليل الدسم.

-البطاطا.

-بعض الأسماك الدهنية مثل: السلمون والماكريل التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

كما توصي "جمعية القلب" الأمريكية أيضًا بخفض الدهون المشبعة وغير المشبعة بشكل عام، من خلال تقليل استهلاكك للأطعمة المعلبة والسريعة.