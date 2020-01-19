مصممو الديكور ينصحونك بالتخلص من 11 شيئًا في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نصح مجموعة من خبراء الديكور بالتخلص من 11 شيئًا في المنزل قد تشغل حيزًا كبيرًا من المساحة دون فائدة.

ولكي يكون منزلك أنيقًا ومنظمًا، اتبع هذه الخطوات التي نذكرها لك وفق ما أوضح موقع "insider":

1- إذا كنت ترغب في مساحة أكبر في غرفتك، فيجب إزالة المصابيح البيضاء القاسية، وإضافة الأباجورات المنبعث منها الضوء الدافئ.

2- عدم استخدام الستائر الثقيلة التي تحجب الشمس وتمنع دخول الضوء الطبيعي لغرفتك.

3- يجب التخلص من الأقمشة الداكنة والثقيلة، التي تكثر من الشعور بالكأبة وضيق الغرفة.

4- جدران الأخشاب البنيّة ليست أنيقة كما كانت من قبل، فيمكنك إزالتها، وتزيين هذه المنطقة باستخدام قطع زخرفية بسيطة مثل: النباتات، أو المرآة.

5- التخلص من كراسي غرفة السفرة ذات الأخشاب الكبيرة، فهي تجعل الغرفة تبدو أصغر، لذا يجب استبدالها بكراسي أصغر حتى تبدو أنيقة.

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6- يجب التغيير في شكل الأثاث الممزوج بالأخشاب، حيث إنه يبعث نوعا من الكآبة في المنزل، ويفضل طلاء الأخشاب ببعض الألوان الأخرى.

7- عليك التخلص من السجاجيد الصغيرة في منزلك، لأنها تجعل غرفتك تبدو سيئة.

8- ألا تكون جميع أرضيات المنزل مطابقة بشكل وبنوع واحد، فيجب التحديث والتجديد حتى تشعر بالتغيير في غرف منزلك.

9-امتلاك مكان كبير من النباتات الطبيعية قد يقلل من المظهر العام لمنزلك إذا لم تهتم بها، لأنها ستنتج رائحة سيئة ومظهرا غير مرغوب به.

10- تشابه مجموعات الأريكة في منزلك، يجعلك تشعر بضيق مساحتك، لذا يجب استبدالها بكراسي صغيرة مريحة.

11- يجب عدم وضع وسائد كثيرة لا تناسب الأريكة، فتشغل حيزًا من مساحة الأريكة، فتبدو بمظهر غير لائق.