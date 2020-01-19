بعد ساعات من ليلة الدخلة .. كسروا باب الغرفة على العروسين فوجدوهما جثتين وسبب الموت صادم!

شهدت منطقة بني سويف في مصر حادثةً مأساوية تمثلت بوفاة عروسين بعد ساعات من ليلة زفافهما.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة صعدت والدة العريس لشقة ابنها للاطمئنان عليهما مساء السبت، عقب مرور 48 ساعة على مراسم الزفاف وذلك بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة دون وجود استجابة منهما اضطر أفراد الأسرة لكسر الباب، ليجدوا العروسين متوفيين داخل الشقة.

وبتوقيع الكشف الطبي على العروسين تبين أن سبب الوفاة اختناقهما نتيجة استنشاقهما كمية كبيرة من الغاز.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وصرحت بدفن الجثتين وتسلمت أسرتاهما الجثامين لدفنهما بالمقابر.

ولم تكن واقعة اختناق العروسين بالغاز هذه الأولى، فقد ارتفع عدد ضحايا الاختناق بالغاز، والمعروف بـ”القاتل الصامت”، كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، كما أنه يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع.