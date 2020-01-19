تعرفي عل أهم قواعد إتيكيت أكل الستيك واللحم المشوى

لا يتم استخدام الاصابع فى الدعوات الرسميه ويتم استعمال الشوكه والسكين.

فى الدعوات الغير رسميه تناول اللحم المشوي و الهمبرجر و الهوت دوج و قطع الدجاج الفيليه و السجق يفضل الجميع استخدام الاصابع و لكن الستيك نستعمل الشوكه و السكين

لا تغرق قطع الستيك بالصلصه بل ضع قليل منها جانبك و التقط قطعه لحم كافيه للمضغ و اغمسها فى الصلصله عوضا عن وضع الصلصله فوق اللحم خاصه ان كنت فى مطعم جيد.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على أصول وقواعد تناول اللحوم والطيور في الدعوات الرسمية

تعرفي على اتيكيت آداب التصرف في دعوات "البوفيه"