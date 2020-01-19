تعرفي على أصول صعود الدرج حسب قواعد الإتيكيت

كيف تصعدين الدرج حسب قواعد الاتيكيت ؟

عند البدء فى الصعود لا تلقي بثقل جسمك على حاجز السلّم (أو الدرابزين) فذلك يفقدك من أنوثتك بل المسيه لمس خفيف من اجل التوازن فقط و مهما كنتى رشيقه او فى صحه جيده لا تقفزى او توثبى على الدرج وتصعدى كلّ درجتين معاً صعود الدرج بطريقه مناسبه للاتيكيت هى ان تنحني إلى الأمام قليلا ثم ترفعي قدمك قليلاً إلى أعلى من مستوى الدرجة و من ثم تنزليها برفق بدون احداث اصوات بقدميك و هكذا إدفعي جسمك إلى الأعلى بقدمك الخلفيه .

نزول الدرج حسب قواعد الاتيكيت

القوام يجب ان يكون متّزن ومستقيم خلال النزول مع ملاحظه الدرجات بطرف العين فلا تستعجلي النزول ولا تبعدي قدميك عن بعضهم و ايضا لا تضربي الدرجات بقدميك ولا تحدثى صوت بهما و مثل الصعود تستطيعى لمس حاجز السلم (الدرابزين ) من اجل الحفاظ على التوازن المطلوب كما يجب ان تلتزمى جانب من السلّم لتفسحى المجال لغيرك دون ازعاج لك أو لهم

اتيكيت صعود الدرج والنزول منه فى وجود مرافقين:

القواعد السابقه كانت خاصه بحاله انك تستعملى الدرج وحدك اما فى حاله وجود اشخاص اخرين فالوضع يختلف عن ما اذا كانوا مرافقين لك ام مجرد اشخاص عابرين

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في حاله انك صادفتى اشخاص تجهلينهم خاصه الرجال فيجب ان تفسحى الطريق لهم بأتخاذ جانب من السلم و عدم الصعود من المنتصف حتى لو اصروا ان تصعدى او تنزلى انتى اولا.

اما فى حاله وجود مرافقين معك مثل الزوج او الخطيب ففى الصعود يجب أن تسبقي الرجل بخطوة واحدة وفي النزول يسبقك هو بخطوة واحده والسبب فى تلك القاعده هو حمايتك في حال انك تعثّرت أو وقعت فيكون الرجل في مكان مناسب لمساعدتك.

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