تعرفي على أهم وأبرز "اتيكيت" طلب الطعام فى المطعم

عند تناول الطعام داخل مطعم هناك قواعد يجب ان نتبعها عندما نطلب الطعام من النادل و هذه القواعد تسرى على كل حالات تناول الطعام سواء كان عشاء رومانسى او مع الاصدقاء او حتى عشاء عمل و من الافضل معرفه اتيكيت طلب الطعام خاصه اذا لم تكن قد اتفقت مسبقا مع المطعم على نوعيه الطعام و هذا النوع من الاتيكيت يرفع الضغط الخاص بكل ما يخص الطعام حتى تستطيع التركيز فى موضوع العمل اثناء العشاء

اتيكيت الجلوس فى عشاء العمل فان صاحب الدعوه هو المسئول عن تحديد انواع الطعام التى ستقدم و يجب ان تراعى متطلبات الضيوف الخاصه سواء انواع الطعام المفضله لديهم و نظامهم الغذائى الخاص كما يجب ان تراعى الاطعمه التى لا ياكلها اصحاب الديانات المختلفه سواء عامه كلحم الخنزير للمسلمين او بسبب الصيام مثلا كمشتقات الالبان للمسيحيين فى وقت صيامهم وهكذا يجب ان تراعى تلك النقط الاساسيه حتى لا تفسد الدعوه من قبل ان تبدأ

اجعل ضيوفك يشعروا بالر احه من الممكن ان تسالهم مباشره او من الممكن ان تتلى عليهم قائمه الطعام و ترى رد الفعل و اطلب لهم ما يريدون او ما توقعت انه سيروق لهم كما انه من غير اللائق ان تطلب لنفسك اولا - دائما المضيف هو اخر من يطلب

فى حاله ان كنت انت الضيف فيجب ان تتبع المضيف فى طلباته فان طلب ثلاثه اطباق مثلا مقبلات و لحم و شوربه فاطلب مثله لا نقصد هنا ان تطلب نفس الطلبات بل اطلب ثلاث اطباق ايضا على اختيارك لا اكثر ولا اقل حتى لا يكون هناك وقت يأكل فيه وحيدا بينما انت جالس لا تفعل شيئا و العكس صحيح

كما انه من غير اللائق ان تطلب اغلى طبق او ارخص طبق - الاحساس بالمضيف شىء يزيد اواصر الثقه بينكم استمع لاقتراحاته و ان لم يقترح عليك شىء من تلقاء نفسه فاساله

عند اختيار الطعام لا تتحدث عن مشاكلك الصحيه او اشمئزازك لنوع من انواع الطعام - بل قم بذلك قبل مده من اللقاء اشرح للمضيف ما الانواع التى لن تتناولها حتى يستطيع ترتيب قائمه تلائم احتياجاتك و اعتذر بلطف

فى المطعم ان كنت تعانى من مشاكل صحيه او نظام غذائى معين او هناك قيود محدده لدينك فى تناول الطعام تستطيع سؤال النادل عن طريقه اعداد نوع قد تود فى تناوله و هكذا تستطيع معرفه هل سيستخدم السمن ام الزيت على سبيل المثال

كما من الممكن ان تطلب تعديل على الطبق مثل ان تكون السلطه اليونانيه بدون انشوجه - هذا مقبول ايضا

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و لكن لا يمكنك ان تطلب من النادل ان يقوم بتعديل اشياء كثيره فى الطبق كأن تقول له اريد هذا مخبوزا و ليس محمرا ولا تضع صلصه او فتات خبز بل ضع عصير ليمون بدلا منهم -- و كأنك تعطيه الوصفه

ان كان لا يروقك طريقه اعدادهم لهذا الصنف فاطلب غيره بكل بساطه فعشاء العمل يكون العمل فيه اولا و الاكل ثانيا و من الممكن ان تأكل فى اى وقت اخر ما تحب

ان حدث و تم تقديم طعام لا تأكله او لا تحبه فأتركه ولا داعى لتحويل انتباه الموجودين لك ولا داعى للخوض فى الحديث عن مدى كرهك لهذا الصنف

عشاء العمل يتم فيه الاتفاق على اعمال بينكم فعندما تطلب طعامك اطلب شىء سهل التناول حتى لا يكون تركيزك على الطعام فقط اطلب شىء يكون تناوله سهلا بالشوكه او السكين او المعلقه مثل المكرونه المسطحه او الشوربه او السلطه

ابتعد عن الاسباجيتى و الاسماك التى بها شوك و الطيور و الطعام الذى ياكل باليد مثل البيتزا او الهامبورجر و الجمبرى او المحار او السندويتشات او كرات اللحم بالصلصه كل هذا كما ذكرنا من اجل ان يكون تركيزك منصب على العمل و يكون الطعام شىء سهل تناوله فلا يحتاج الى تركيز شديد منك.

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