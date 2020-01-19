بسبب تألقها على "السوشيال ميديا".. نرمين الفقي: الجمهور جابولي شغل

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو خلال حوارها مع الفنانة نرمين الفقي، أثناء حديثها عن فوائد "السوشيال ميديا".

وعبرت "الفقي" خلال الفيديو، عن سعادتها بالمتابعين لها، وأنهم السبب في تلقيها عروضا كثيرة: "بعد السوشيال ميديا وبسبب الفانز اللي بقوا عندي.. بقى في 4 مسلسلات في البيت وفجأة الدنيا بقت تتحرك".

ووجهت الفقي الشكر لمتابعيها لأنه السبب في هذا الأمر.

ويذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل "نصيبي وقسمتك".‎