حضري غسول الشعر في منزلك لشعر صحي وناعم قبل الزفاف

يعتبر بعض خبراء الشعر ان الشامبو يسبب الجفاف للشعر ويخلصه من الهون الطبيعية التي تفيد الشعر، غن كنت تفكرين بتحضير غسول للشعر خاص بك دون مواد مؤذية وطبيعية، نقدّم لك طريقة تحضير شامبو في المنزل بدقائق وقبل زفافك:

من الشَّامبوهات الطَّبيعيَّة ما يلي:

1- شامبو ماء الورد للشَّعر الداكن

المكوِّنات:

• 2 ملعقة كبيرة من الخلِّ الأبيض.

• 2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

• بيضتان.

الطَّريقة:

اخلطي المكوِّنات وضعيها على شعرك لمدَّة 15 دقيقة.

2- شامبو اللافندر للشَّعر الرَّقيق

المكوِّنات:

• عصير ليمونتين.

• ملعقتان صغيرتان من ماء اللافندر.

الطَّريقة:

اخلطي المكوِّنات واستخدميها في دهان فروة الرأس وخصلات الشَّعر لمدَّة 15 دقيقة، ثمَّ اشطفي شعرك بالماء.

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3- شامبو الموالح للشَّعر الدُّهني

المكوِّنات :

• قشرة ليمونة.

• قشرة برتقالة.

• قشرة جريب فروت.

• 1.7 لتر من الماء المغليِّ.

• 6 ملاعق من الصَّابون المبشور.

• ملعقتان من عصير الليمون.

• ملعقتان من عصير البرتقال.

• ملعقتان من عصير الجريب فروت.

• ملعقتان من الخلِّ.

الطَّريقة:

• قطِّعي القشر إلى أجزاء صغيرة، وضعيها في الماء المغليِّ على النَّار لمدَّة ساعتين.

• صفِّي الماء وأضيفي إليه الصَّابون، ثمّ أعيديه إلى النَّار؛ حتَّى يذوب الصَّابون.

• أضيفي العصائر، ثمّ اتركي الشَّامبو لمدَّة 24 ساعة؛ حتى يكون جاهزاً للاستخدام.

• ضعي الشَّامبو في زجاجة واستخدميه على الشَّعر الدُّهني مرَّة أسبوعيَّاً، ثمَّ اشطفي شعرك بالماء والخلّ.



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