غزل شعر الحيوانات.. سيدة تحول فراء القطط والكلاب إلى ملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تساعد سيدة تدعى تيريزا فورير، 45 عامًا، أصحاب الحيوانات الأليفة في تحويل فراء هذه الحيوانات إلى ملابس يمكن ارتدائها.

تيريزا هي خياطة ومختصة في نوع من الغزل، يعتمد على تحويل فراء وشعر الحيوانات إلى قطع ملابس كالقبعة والكوفية.

بدأت تجربة تيريزا القاطنة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية، في صناعة الملابس من فرو وشعر الحيوانات الأليفة بعدما فقدت قطتها الأليفة في عام 2012، حيث قررت أن تحافظ عليها بمساعدة أحد خبراء التحنيط، وانتظرت لمدة تسعة أشهر لإتمام عملية التحنيط.

وفكرت فورير، في طرق جديدة تمكنها من الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة بطرق مختلفة غير التحنيط، فلجأت إلى هذا النوع من صناعة الغزل.

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واشترت السيدة الأربعينية، عجلة الغزل، وبدأت العمل مع خيوط القطن في البداية، ثم اتجهت بعد ذلك إلى العمل مباشرة في فراء القط والكلب، وكان أول مشروع لها هو الفراء الأسود لكلب من نوع "بودل" وصفته بأنه "كابوس".

وأوضحت تريزا، أن محبي الحيوانات الأليفة كانوا يبحثون عن هذه الخدمة منذ فترة طويلة، وتحول الموضوع مع الوقت إلى مشروع تجاري.

حاليًا تمتلك تريزا فورير، ثلاث عجلات للغزل في منزلها، وعشرات المشاريع المختلفة، وأحيانًا تصنع تريزا قطعة الملابس بدون أي خيوط إضافية، وأحيانًا أخرى تمزجها مع ألياف داعمة.

وأنتجت شركة Nine Lives Twine، مئات من منتجات غزل الشعر الحيواني على مدار السنوات الثماني الماضية، حيث يمكنها تحويل الغزل إلى جميع أنواع الملابس، من القبعات والأوشحة، إلى الأساور والوسائد و "الموموريال" (منحوتات تشبه الحيوانات الأليفة المتوفاة).