7 أضرار خطيرة يسببها الحزن.. منها الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يؤثر الحزن سلبًا على صحة الإنسان، ويلعب دورًا كبيرًا في التأثير الجسماني، ومنها مشاكل القلب واضرابات النوم وغيرها، لذا علينا الحرص دائما على الابتعاد عن مسببات الحزن التي تؤدي إلى مخاطر عدّة، نذكرها لكم وفقا لموقع "Web MD":

1- أمراض القلب:

قد يعاني البعض عقب تعرضهم لموقف حزين، مثل وفاة شخص عزيز عليهم، أو تعرضهم لأزمة عاطفية إلى الإصابة بأمراض القلب أو الموت نتيجة انكسار القلب.

وتُسمى بـ"متلازمة القلب المكسور"، وهي خلل وظيفي خطير بالقلب ويشمل آلام الصدر ومشاكل خاصة بتدفق الدم ونهجان وضيق الصدر، ولو لم ينتشل الشخص الحزين نفسه بسرعة من هذه الحالة واستمرت لديه لفترة طويلة يبدأ في المعاناة من تغيرات مرضية فعلية في عضلة القلب ويتحول إلى مريض بالقلب.

2- أمراض السمنة:

يميل الكثير إلى الإفراط في تناول الأكل عند تعرضهم للحزن والمشاكل النفسية والعاطفية، ما يزيد من وزنهم ويوقعهم في الكثير من المشاكل بسبب السمنة.

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3- القولون العصبي:

يتأثر القولون بالضغوط النفسية والعصبية، ما يفقده القدرة على أداء وظيفته بشكل طبيعي، فيعاني المريض من آلام البطن والانتفاخ والإمساك والإسهال.

4- أمراض الغدة الدرقية:

هناك ارتباط وثيق بين اضطراب إفرازات الغدة الدرقية، وبين الحالة النفسية للمريض، نظرا لأن وظيفتها مرتبطة بإفراز الهرمونات من المخ، وبالتالي تتأثر بالحالة النفسية والمزاجية للشخص.

5- ضعف مناعة الجسم:

تعمل المناعة في جسم الإنسان على الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، إلا أن هذه المناعة تضعف نتيجة الأزمات النفسية والضغوطات العصبية والتغذية غير الصحية، وقلة النوم والتدخين، ويمكن أن يصاب الشخص بالأمراض المناعية مثل الروماتويد والذئبة الحمراء، ويؤدي نقص المناعة أيضا إلى تنشيط البكتيريا وجرثومة المعدة وقرحة المعدة.

6- مشاكل الجهاز الهضمي:

تعد مشاكل اضطراب الجهاز الهضمي والمشاكل المرتبطة بفقدان الشهية من المشكلات التي تحدث نتيجة للإصابة بالحزن الشديد، نظرا للعلاقة الشديدة بين القناة الهضمية والمخ، لذلك يتأثر الجهاز الهضمي.

7- ارتفاع نسبة السكر في الدم:

يتسبب الحزن والغضب في إفراز هرمون الأدرينالين في الدم، ما يعطل هرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم نسبة السكر، فتكون النتيجة هو تراكم السكر وزيادة نسبته في الدم باستمرار.