القولون توقف تمامًا.. الكيتو دايت يهدد حياة فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: فوجئت فتاة أمريكية تُدعى كلايري ريتشموند، 15 عامًا، بإصابتها بنوبة غير واضحة، شعرت على إثرها بضعف في العضلات، وأرق، وألم في المعدة، وارتباك وقلق، وتطورت الأعراض بمرور الوقت، وصارت مزعجة بشكل أكبر عند بلوغها سن 20 عامًا، ومن ثم قررت السفر حول العالم، وزارت أكثر من 20 طبيبًا في 5 ولايات مختلفة. للمزيد عن الكيتو دايت يهدد حياة فتاة.. اضغط هنا

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