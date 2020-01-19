8 أخطاء شائعة ترتكبها تجاه حيوانك الأليف.. قد تصيب بـ"سالمونيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر بعض مربي الحيوانات الأليفة، أنّ حيوانه واحد من أفراد أسرته ويتعلق به للغاية، ويكرس جهده في الاعتناء والاهتمام به، لكن هناك أخطاء شائعة قد يرتكبها الشخص تضر به أو بحيوانه.

نقدم بعض هذه الأخطاء تجاه الحيوان الأليف، وفق ما ذكر موقع "insider":

- قص الشعر الكثيف المتساقط على أذان الحيوان، سواء بالمقص أو شدّه بالأيدي، لأن هذا يؤلمه للغاية، وإنما يجب استخدام فرشاة ناعمة لتمشيط الشعر برفق، ومن ثم تساقطه تلقائيًا.

- عدم تخصيص صندوق فضلات خاص بالحيوان، وبالتالي يضر هذا بأرضيات المنزل كثيرًا.

- تجاهل القيء المستمر الذي يضر بصحة حيوانك الأليف، حيث إنه ينتج بسبب تناول طعام غير محبب لهم.

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- نسيان تقليم أظافر الحيوان الأليف، فالأظافر الضخمة تسبب له الألم وانتقال العدوي، والنزيف المستمر.

- السماح لكلبك أن يقف أمام كلاب جديدة وجها لوجه، ما قد يعرضه لانتقال العدوي، وحدوث عضة في الوجه.

- عدم تنظيف مكان نفايات حيوانك الأليف وتركها على الأرض، حيث يتسبب في انتقال أمراض كثيرة لمربيه، مثل: مرض الجيارديا، والسالمونيلا.

- عدم الاهتمام بالتطعيمات واللقاحات السنوية في ميعادها، حيث إنها مهمة جدا للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض التي تنتقل إليهم.

- إعطاء حيوانك أدوية خاصة بالبشر، هي في حقيقة الأمر مضرة وليست آمنة، لذا يجب استشارة الطبيب البيطري أولًا.