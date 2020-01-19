حادثة صادمة بدولة “السعادة” الإمارات .. أرسلت ابنتها لتوصيل أطعمة فوقعت فريسة للرذيلة!!

لم تعلم أم أفريقية بأن موافقتها على إرسال ابنتها لتوصيل أطعمة، سيعرضها إلى الاتجار بالبشر في الإمارات.

وأقدمت امرأة من نفس جنسيتها على استدراجها وأقنعتها بإرسال أطعمة تحتاجها من بلدها الأم مع ابنتها، وعند وصولها الامارات، حجزتها، في مسكنها، وأغلقت أبوابه بإحكام، ومنعتها من الخروج، وأجبرتها على العمل في الرذيلة.

وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة المتهمة الأولى عن جريمتي الاتجار بالبشر، وحجز المجني عليها، بالسجن المؤبد وإبعادها عن الدولة، وعن جريمتي الزنا والاعتياد على الرذيلة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعادها عن الدولة، وعن جريمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، بالحبس شهراً واحداً.

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كما قضت بمعاقبة 3 نساء تم ضبطهن في محل الواقعة عن جريمتي الزنا والاعتياد على الرذيلة بنفس العقوبة.

واستأنفت المتهمة الأولى وباقي المتهمات هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بسجن المتهمة الأولى لمدة عشر سنوات عن تهمتي الاتجار بالبشر وحجز المجني عليها، وعن جريمة الزنا والاعتياد على ممارسة الرذيلة بالحبس لمدة سنة.

واكتفت المحكمة بحبس كل واحدة من المستأنفات الأخريات لمدة سنة عن تهمتي الزنا والاعتياد على ممارسة الرذيلة، وتأييد الحكم في ما قضى به من عقوبة عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وفي الإبعاد والمصادرة والإغلاق، وألزمت المستأنفات الرسوم.