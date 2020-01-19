“شاهد” زوجان كويتيان يثيران جدلاً واسعاً.. ظهر “يُسرح” شعرها وهي تستعرض جسدها بحركات مثيرة

تداول ناشطون كويتيون، مقطع فيديو لزوجين كويتيين وهما يقومان خلاله بحركات مثيرة فيما تستعرض الزوجة جسدها أمام الكاميرا.

وأثار مقطع الفيديو الذي تابعته “وطن”، جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، خاصة أن تلك العادات “دخيلة” على المجتمع الكويتي، ويتطلب ذلك تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة لوقف مثل تلك المظاهر المسيئة للكويت. حسب ما نشر حساب “ديوان الكويت” على تويتر.

وطالب الحساب في تغريدة له إدارة الجرائم الالكترونية “بالتدخل لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتي” بينما طالب مغردون ونشطاء بإلقاء القبض على الزوج والزوجة اللذان ظهرا في المقطع.

وسخر كثير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من جسم المرأة وصفوه بالجسم “السمين” والغير مثالي حتى تستعرضه في مقطع فيديو كما فعلت، فيما وصف مغرد آخر جسم المرأة الكويتية بـ”الجسم المضروب” بحسب تعبيره.